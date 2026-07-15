Мать украинского рэпера Киевстонера (настоящее имя – Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который возможно причастен к сорванному удару Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, признана банкротом в США.
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