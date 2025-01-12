Reuters узнал, чем в Париже посланник Трампа обнадежил оппозицию из Ирана

О том, что мир должен вернуться к политике «максимального давления» на Иран, чтобы превратить его в более демократическую страну, заявил на мероприятии иранской оппозиции в Париже будущий посланник избранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлогг.
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