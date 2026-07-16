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Закон, порядок, государство

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МОК подтвердил: Россия возвращается. Кому не нравится — это его дело

МОК подтвердил: Россия возвращается. Кому не нравится — это его дело

МОК подтвердил решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России, передает Reuters. Это было сделано на фоне призыва ряда европейских стран прекратить финансирование спортивных организаций, которые вновь допустили россиян и белорусов к состязаниям.

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