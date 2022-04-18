Бедард – самый молодой игрок в истории WHL, забивший 50 голов за чемпионат. 16-летний канадец набрал 100 очков за сезон

16-летний хоккеист набрал 100 очков за сезон в юниорской лиге. Нападающий «Реджайны» Коннор Бедард набрал 5 очков в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Мус Джо» (7:4).
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