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Кудашов после победы над «Спартаком»: «Миф о легкости – всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел. Мастерство команды – как она настраивается»

– Хочу поблагодарить болельщиков и противника. Дерби получилось отличным – сумасшедшая поддержка в обе стороны, соперничество также было на уровне, игра переходила от одних к другим.

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