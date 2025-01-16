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Царьград

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Дорога построена: Мазут с танкера "Волгонефть-239" скоро откачают. Срок обозначен

Дорога построена: Мазут с танкера "Волгонефть-239" скоро откачают. Срок обозначен

Мазут с танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Чёрном море, будет откачан до конца января, согласно информации Минтранса.

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