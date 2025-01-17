Захарова: США «отморозили уши назло маме», не закупив пожарные самолеты из РФ

Задолго до разрушительных пожаров в Калифорнии США отказались от закупки российских самолетов-амфибий Бе-200, руководствуясь принципом «назло маме отморожу уши», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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