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Происшествия

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В Новосибирске полицейские провели для учащихся профилактическое мероприятие

Сотрудники полиции провели для учащихся средней общеобразовательной школы №4 Новосибирска профилактическую встречу, направленную на повышение правовой грамотности и предупреждение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

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