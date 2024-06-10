«Гудбай, прощай, Греф. Тебе нет места на Алтае». Глава «Сбербанка» стал получать угрозы после конфликта с таксистами

АНГЕЛ АНГЕЛ

Хороши пиар Сбера и лично Грефа и не более... Вот только почему Грефф делает замечание бомбиле как он одет, но не комментирует голые вечеринки, декольте нашей так называемой "элиты" с их нарядами, а царица голая и у нее все напоказ... Так что он сам беспредельщик в этой ситуации...