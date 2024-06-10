«Гудбай, прощай, Греф. Тебе нет места на Алтае». Глава «Сбербанка» стал получать угрозы после конфликта с таксистами

Конфликт Германа Грефа и таксистов, произошедший в аэропорту Горно-Алтайска, и который активно обсуждали в сети, получил неожиданное продолжение … В интернете стали появляться видео из республики Алтай, на которых пользователи разрезают карты «Сбербанка» и грозятся забрать все вклады из банка в качестве «ответа Грефу».
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