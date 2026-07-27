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Донецкая группа новостей

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Число погибших при атаке ВСУ на Ростов возросло до пяти.

Число погибших при атаке ВСУ на Ростов возросло до пяти. При разборе завалов дома, в который попал дрон, нашли тела двух взрослых и одного ребенка https://t.

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