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«Множество факторов»: получилось ли предсказать время смерти Зеленского?

ChatGPT дал оценку продолжительности жизни президента Украины Владимира Зеленского. На вопрос «Сколько проживет президент Украины Владимир Зеленский?» нейросеть дает уклончивый ответ: «Я не могу предсказать срок жизни человека, включая президента Украины Владимира Зеленского или других личностей.

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