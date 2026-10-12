Alex Bryuzevits, adviser to the US president on media strategy, accused the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, of undermining the policy of the US president and harming Americans.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым