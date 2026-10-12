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The Eurasia Daily news agency

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Trump adviser: Zelensky, stop harming the American people!

Trump adviser: Zelensky, stop harming the American people!

Alex Bryuzevits, adviser to the US president on media strategy, accused the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, of undermining the policy of the US president and harming Americans.

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