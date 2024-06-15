Куда сходить: интересные мероприятия 16 июня в Крыму

ТЕАТР Государственный академический музыкальный театр (Симферополь, пр-кт Кирова, 17) Оперетта «Принцесса цирка» 12+ 16 июня, 18:00 Оперетта «Принцесса цирка» – история о любви светской дамы и циркача с романтической тайной в прошлом, выступающего со смертельно опасным номером под именем Мистер Икс.