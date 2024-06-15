Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

66 подписчиков

Куда сходить: интересные мероприятия 16 июня в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 16 июня в Крыму

ТЕАТР Государственный академический музыкальный театр (Симферополь, пр-кт Кирова, 17) Оперетта «Принцесса цирка» 12+ 16 июня, 18:00 Оперетта «Принцесса цирка» – история о любви светской дамы и циркача с романтической тайной в прошлом, выступающего со смертельно опасным номером под именем Мистер Икс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх