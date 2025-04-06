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Царьград

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Русские войска продвигаются на 35 км, готовятся объединить плацдармы

Русские войска продвигаются на 35 км, готовятся объединить плацдармы

Русские войска продолжают наступление на купянском направлении, продвигаясь на 35 км от границы РФ до Петропавловки.

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