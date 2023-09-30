Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Голос русских услышан": Госдума устала от выходок мигрантов. Пишется проект закона с новыми "сюпризами" для приезжих

"Голос русских услышан": Госдума устала от выходок мигрантов. Пишется проект закона с новыми "сюпризами" для приезжих

Жители России готовы уже криком кричать на всю страну от засилья мигрантов. Они до того всех достали, что уже невозможно свободно вздохнуть.

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