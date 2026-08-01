Липчанам рассказали об изменениях законов с 1 августа

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления будут автоматически поступать в личный кабинет на Госуслугах, самозанятые смогут получать выплаты по больничным, а продавцы немаркированной спецодежды и средств защиты столкнутся с блокировкой продаж и штрафами.