Липчанам рассказали об изменениях законов с 1 августа

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления будут автоматически поступать в личный кабинет на Госуслугах, самозанятые смогут получать выплаты по больничным, а продавцы немаркированной спецодежды и средств защиты столкнутся с блокировкой продаж и штрафами.
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