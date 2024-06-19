Диетолог предупредила об опасности трех популярных экспресс-диет

Они противопоказаны людям с хроническими заболеваниями ЖКТ Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Шпак в интервью радио Sputnik рассказала о трех распространенных экспресс-диетах, которые могут нанести вред здоровью при длительном применении.
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