Диетолог предупредила об опасности трех популярных экспресс-диет

Они противопоказаны людям с хроническими заболеваниями ЖКТ Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Шпак в интервью радио Sputnik рассказала о трех распространенных экспресс-диетах, которые могут нанести вред здоровью при длительном применении.