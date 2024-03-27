Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пока солнце взойдёт, роса очи выест

Пока солнце взойдёт, роса очи выест

Виктор Анисимов Депутат Хинштейн внёс предложение в Госдуму об обязательной вооружённой охране объектов повышенной террористической опасности, школ, и ВУЗов, а также развлекательных центров, и других объектов с большим количеством людей.

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