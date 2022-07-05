The Telegraph: Украине нужна победа до осени, чтобы заставить замолчать сомневающихся на Западе

Корреспондент британской газеты The Telegraph Рональд Олифант со ссылкой на источники заявил, что если украинская армия не добьётся военных успехов на фронте до осени, то Запад сократит финансовую и военную поддержку для Киева.
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