Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Допрос ответственного за пожарную безопасность в здании «Крокус Сити Холла» проведен в рамках расследования теракта, совершенного в этом концертном зале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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