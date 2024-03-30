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Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Допрос ответственного за пожарную безопасность в здании «Крокус Сити Холла» проведен в рамках расследования теракта, совершенного в этом концертном зале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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