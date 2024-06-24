Зачем посреди пустыни в Китае установили светофоры с изображениями верблюдов

В пустыне на окраине китайской провинции Ганьсу около года назад появились светофоры. Они предназначены не для машин, хотя решают именно проблемы с пробками, которые появляются даже среди бескрайних и безлюдных песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии