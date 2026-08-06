На Западе пристыдили США за убийство сотен мирных жителей на Ближнем Востоке

Авиаудары США по позициям хуситов в Йемене привели к гибели и ранениям сотен гражданских лиц, однако Пентагон официально не признает факт потерь среди мирного населения, несмотря на доклады правозащитников.
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