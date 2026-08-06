yel
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

yel

9 подписчиков

На Западе пристыдили США за убийство сотен мирных жителей на Ближнем Востоке

Авиаудары США по позициям хуситов в Йемене привели к гибели и ранениям сотен гражданских лиц, однако Пентагон официально не признает факт потерь среди мирного населения, несмотря на доклады правозащитников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии