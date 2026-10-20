Эктор Бельерин подал судебный иск в отношении оскорблявшего его блогера. В ходе одного из своих прямых эфиров, проходившего после матча « Бетиса » и «Реала» 4 сентября (1:0), ютубер Микель Ангуло назвал защитника севильской команды «скрытым педиком», а также заявил, что тот «красит ногти» и «читает только женские книги».