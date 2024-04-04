Киргизия отменяет "Мир": Чем ответит Россия? Подсказки дал экономист Бобровский

Чиновники из БАНДЫ "единая Россия" не разрешат узаконить НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ВЫВОЗ ДЕНЕГ ИЗ РОССИИ. Как тогда эти единоросовские ТВАРИ будут переправлять деньги своим родственникам проживающих за границей !!..

ЮЗ

Юрий Зиновкин

Согласен. Сейчас у власти либерасты-соплежуи. Ничего сделано не будет. У нас годами размышляют, пока ситуация не становится критической, да и после этого мало здравых действий.