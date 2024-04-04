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Киргизия отменяет "Мир": Чем ответит Россия? Подсказки дал экономист Бобровский

Киргизия отменяет "Мир": Чем ответит Россия? Подсказки дал экономист Бобровский

В ответ на запрет расчётов по картам "Мир" Россия должна надавить на приезжих. Киргизия, якобы под давлением США, решилась на отмену карт русской платёжной системы "Мир".

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Комментарии
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Борис Коренский
Чиновники из БАНДЫ &quot;единая Россия&quot; не разрешат узаконить НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ВЫВОЗ ДЕНЕГ ИЗ РОССИИ. Как  тогда эти единоросовские ТВАРИ  будут переправлять деньги своим родственникам проживающих за границей !!..
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3 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Согласен. Сейчас у власти либерасты-соплежуи. Ничего сделано не будет. У нас годами размышляют, пока ситуация не становится критической, да и после этого мало здравых действий.
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2 час.
валерия
каждая сявка  старается внести свой &quot; гав&quot; в общий пиндосовский лай. Захлебнутся!
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