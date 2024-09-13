WADA экспертның Вәлиеваны аклый ала торган нәтиҗәсен судка кадәр кире какты

Бөтендөнья допингка каршы агентлык (WADA) җитәкчелеге экспертның тыелган препарат Россия фигуралы шуучысы Камилә Вәлиеваның организмына десерт ашаганда эләгүе турындагы версиясен раслый ала торган нәтиҗәсен яшергән.
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