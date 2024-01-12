В Свердловской области обнаружили бригаду, которая незаконно мыла золото на заброшенном прииске

Теперь любители криминальной добычи золотого песка стали фигурантами уголовного делаНезаконный золотой прииск обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры на под Нижним Тагилом в Свердловской области.
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