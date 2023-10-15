Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: BMW показала X2 нового поколения и его электрическую версию iX2, Mercedes-AMG представили обновлённый GLA 45 S, GAC рассекретил электрический гиперкар Hyper SSR, а Rolls-Royce выпустил спецверсию Ghost под названием Black Badge Ékleipsis.