Росстат и ОЭСР: Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).