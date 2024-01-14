Росстат и ОЭСР: Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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