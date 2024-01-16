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Волонтерам разрешат не платить за дороги и возместят вред здоровью

Волонтерам разрешат не платить за дороги и возместят вред здоровью

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Волонтерам разрешат не платить за платные дороги, если их деятельность непосредственно связана с направлением гуманитарных грузов и иной помощи в зоны проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, а также спецоперации.

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