"Леонардо ДиКаприо не имеет к этому никакого отношения". Инсайдер прокомментировал фото актёра на вечеринке рэпера Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми

Инсайдер прокомментировал недавно всплывшее архивное фото Леонардо ДиКаприо на одной из вечеринок рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), которого на прошлой неделе арестовали по обвинению в торговле людьми и вовлечении в занятия проституцией.
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