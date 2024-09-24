"Леонардо ДиКаприо не имеет к этому никакого отношения". Инсайдер прокомментировал фото актёра на вечеринке рэпера Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми

Инсайдер прокомментировал недавно всплывшее архивное фото Леонардо ДиКаприо на одной из вечеринок рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), которого на прошлой неделе арестовали по обвинению в торговле людьми и вовлечении в занятия проституцией.