В Африке назвали любимое блюдо русской кухни, которое «едят апостолы в раю»

32-летний житель Уганды Виктор Камбиру, недавно крестившийся в православие в русской церкви Благовещения пресвятой Богородицы на острове Букаса (65 километров от угандийской столицы Кампала), в разговоре с aif.
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