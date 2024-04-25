Одно слово и смайл сказали многое: Русский военлёт оценил задержание замминистра обороны

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Uri Strukow

Реальность нашей жизни. В соседнем с Москвой регионе отставной полковник, в отставке открывший строительную фирму, выиграл в 2007г. тендер на строительство в регионе дома для военных по военным сертификатам. Поехал в Москву за деньгами, а в банке его встретили два смотрящих за регионом от ЕР. Они сказали, что взять он может только 20% от суммы. На его возмущение, что за эти деньги он даже нулевой цикл не освоит, ему ответили (почти дословно) - "главное, ты тендер выиграл, бери кредит и строй дом, а квартиры продашь по рыночной стоимости". Когда он спросил- а как же военные сертификаты, ему ответили- побоку военные с их сертификатами. Полковник уперся рогом, отказываясь на такие условия, и деньги на строительство зависли. Потом сменился Премьер, он позвонил и сказал, что деньги из Москвы ушли в регион и он начнет строить. Но, после те двое смотрящих, встретили его уже в местном банке и сказали, что условие получения денег прежнее. История закончилась через пять лет в 2012м, после очередного избрания Путина. Ему позвонили и сказали- черт с тобой, иди и забирай свои деньги. За эти пять лет в результате кризиса деньги подешевели как минимум в два раза. Дальше я не знаю, он уже не обращался за помощью. И так везде и на все цели. Если бы Президент ЛИЧНО не поехал в Сочи, никаких олимпийских объектов не построили бы. Если бы Президент ЛИЧНО не полетел на Дальний восток, никакого космодрома Восточный не было бы. Если бы не назначил Рогозина, чтобы тот взял на контроль деньги, сегодня никакая Ангара никуда не полетела бы. Все эти годы главное требование к любому назначаемому руководителю не профессиональные качества, а отчет о деньгах, которые получил. Историю с полковником-строителем дополню- это единственный из тех, кого я знаю, кто уперся не соглашаясь на условие. Все остальные брали 20% и крутились как могли. Именно поэтому при себестоимости метра строящегося жилья чуть выше 100$ (200 уже отлично), нам его продают все знают по какой цене.