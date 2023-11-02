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В Сети разлетелось видео, снятое на индонезийском острове Хальмахера

В Сети разлетелось видео, снятое на индонезийском острове Хальмахера. Два аборигена, представители племени хонгана маньява, которое избегает контактов с цивилизацией и сохраняет свой традиционный уклад, вышли к бульдозеру, который принадлежит лесозаготовительной компании.

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