Эрдоган озвучил Блинкену позицию Турции по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии из соображений национальной безопасности.
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