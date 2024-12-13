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Эрдоган озвучил Блинкену позицию Турции по Сирии

Эрдоган озвучил Блинкену позицию Турции по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии из соображений национальной безопасности.

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