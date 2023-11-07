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Газета.ру

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За 5 месяцев число платежей по биометрии выросло в 40 раз

За 5 месяцев число платежей по биометрии выросло в 40 раз

Клиенты Сбера все чаще стали оплачивать покупки по биометрии, сообщает пресс-служба банка. С июня 2023 года, когда Сбер начал развивать сервис "Оплата улыбкой", россияне воспользовались этим сервисом более полумиллиона раз.

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