За 5 месяцев число платежей по биометрии выросло в 40 раз

Клиенты Сбера все чаще стали оплачивать покупки по биометрии, сообщает пресс-служба банка. С июня 2023 года, когда Сбер начал развивать сервис "Оплата улыбкой", россияне воспользовались этим сервисом более полумиллиона раз.