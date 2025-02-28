«Ну пойдем подстрижемся»: Прилучный раскритиковал воспитание Муцениеце, позволившей покраситься их 12-летнему сыну

Актер вместе с Зепюр Брутян дали интервью В Сети продолжают обсуждать экс-пару Прилучного и Муцениеце, в этот раз внимание подписчиков привлекло возвращение 12-летнего Тимофея к отцу и комментарий последнего о воспитании наследника бывшей супругой.