В Якутии участковый уполномоченный полиции спас осиротевшего новорождённого лосёнка

В Якутии 24 мая участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Мирнинскому району младший лейтенант полиции Артур Егизаров на машине возвращался домой из города Мирного и, проехав 15 километров, увидел на обочине одинокого маленького лосёнка.