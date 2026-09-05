Спецпосланник США и зять Трампа везут в Москву план урегулирования конфликта на Украине

В Кремле не называют даты встречи Президент США Дональд Трамп сообщил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ходе предстоящей поездки в Москву представят предложения по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.