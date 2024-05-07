Александр Ферреро: «Присяга на специальном экземпляре»

Доцент кафедры философских и социально-экономических дисциплин Санкт-Петербургского военного института войск Национальной гвардии - об инаугурации президента Церемония инаугурации – это вопрос прежде всего законодательной последовательности действий государства.
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