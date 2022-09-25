В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми

В рамках Всероссийской акции МВД «Неделя безопасности дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД.
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