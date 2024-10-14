Защитники парка Энгельса побеждают в голосовании

Сегодня завершается голосование по изменению границ особо охраняемой природной территории – парка Энгельса, часть которого хотели отгородить застройщики ради строительства новой очереди хоккейной арены «Спартаковец».
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