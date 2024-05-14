Кадровик Минобороны России взят под стражу

В 235-м гарнизонном военном суде сообщили, что в суд обратились следственные органы с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела.
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