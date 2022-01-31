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Профессор предложил 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу

Профессор предложил 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу

«Нет таких одаренных детей, которые в подобном возрасте были бы готовы поступить в вуз» Судьба 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой по-прежнему остается в центре внимания.

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