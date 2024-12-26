Спаси море: в Краснодарском крае объявлен режим ЧС, кипит работа по ликвидации катастрофы из-за крушения судов с мазутом (ФОТО, ВИДЕО)

В Анапе спасатели и волонтеры продолжают борются с загрязнением на пляжах после аварии танкеров. В Темрюкском районе побережье Черного моря уже полностью очищено от мазута: он и прибитый штормом мусор оперативно собраны и отправлены на утилизацию.
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