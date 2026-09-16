Государственный Дарвиновский музей приглашает на день рождения «Дошкольной академии»

«Дошкольной академии» Дарвиновского музея 19 сентября исполнится 10 лет. Этому событию посвятят традиционный праздник для малышей и родителей, который музей, подведомственный столичному Департаменту культуры, устраивает в начале учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Российскими батар...
- Собянин: Продолжи...
- СТ Сотрудники ГКУ «М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым