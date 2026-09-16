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Государственный Дарвиновский музей приглашает на день рождения «Дошкольной академии»

Государственный Дарвиновский музей приглашает на день рождения «Дошкольной академии»

«Дошкольной академии» Дарвиновского музея 19 сентября исполнится 10 лет. Этому событию посвятят традиционный праздник для малышей и родителей, который музей, подведомственный столичному Департаменту культуры, устраивает в начале учебного года.

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