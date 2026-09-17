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Марина Ким выступила с инициативой дополнительной финансовой поддержки матерей

Марина Ким выступила с инициативой дополнительной финансовой поддержки матерей

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Телеведущая и депутат Госдумы рассказала в новом выпуске шоу-программы «Дайте сказать» о двух внесенных законопроектах, которые предусматривают дополнительную финансовую поддержку матерей.

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