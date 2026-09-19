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ИА Реалист

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Трамп объявил о «постоянном контроле» США над Гренландией

Трамп объявил о «постоянном контроле» США над Гренландией

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 18 сентября президент США Дональд Трамп в Truth Social объявил, что США достигли соглашения по безопасности с Королевством Дания и Гренландией.

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