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Пронедра

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Судей обязали подчиняться искусственному интеллекту

Судей обязали подчиняться искусственному интеллекту

Российская судебная система готовится к масштабному технологическому эксперименту. В ближайшие годы искусственный интеллект должен стать постоянным участником судебного процесса — не в роли судьи, но в качестве цифрового помощника, который сможет анализировать документы, искать судебную практику, готовить проекты решений и выявлять процессуальные ошибки.

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