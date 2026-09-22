Судей обязали подчиняться искусственному интеллекту

Российская судебная система готовится к масштабному технологическому эксперименту. В ближайшие годы искусственный интеллект должен стать постоянным участником судебного процесса — не в роли судьи, но в качестве цифрового помощника, который сможет анализировать документы, искать судебную практику, готовить проекты решений и выявлять процессуальные ошибки.