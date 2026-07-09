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Citi's AI Robotics Picks: Rockwell, Emerson, Honeywell Lead the List

Citi's Robotics & Physical AI Leadership Conference wrapped up on Tuesday. The annual Citi Research event brings together robotics founders, investors, operators, and industry executives to assess the state of "physical AI.

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