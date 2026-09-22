В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы БПЛА

Красный уровень угрозы: жителей Липецкой области призывают укрыться из-за риска атаки беспилотников.Липчане встречают ночь под звуки сирен и рев самолетов.
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